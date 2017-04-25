В среду сильный ветер, на востоке заморозки, на западе грозы

До конца дня 25 апреля в Киевской области и в течение суток 26 апреля в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, об ухудшении погодных условий информирует и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В среду, 26 апреля, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°.

Кроме того, 25-26 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

В отличие от бездождевого вторника, в среду, по предварительному прогнозу, возможны грозовые дожди на Волыни, Львовщине, Тернопольщине, в Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Погода 26 апреля

На Волыни также ожидается самая теплая в Украине ночь, но самый холодный день. Самую теплую среду пророчат Карпатам и Буковине.

Киеву прогнозируют потепление: если по состоянию на 12:00 вторника, по данным синоптиков, воздух прогрелся лишь до 11,4° и ветер 5 м/с, то в среду прогнозируют 18-20° и ветер 7-12 м/с.

Прогноз для Киева

Ночи еще остаются холодными.

Алена Рощенко, УП