В НАБУ Ляшко допрашивали 4 часа

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Вторник, 25 апреля 2017, 15:23

Национальное антикоррупционное бюро допросило лидера Радикальной партии Олега Ляшко по делу о возможном незаконном обогащении.

Об этом сам Ляшко сказал 25 апреля журналистам после допроса.

"Радикал" пожаловался, что ему "не сообщили факт, по которому против него возбуждено дело".

"Меня 4 часа допрашивали типа в качестве свидетеля по делу о незаконном обогащении... Мы дали все показания", – заверил Ляшко.

На уточняющий вопрос журналистов Ляшко отметил, что его спрашивали "обо всем на свете".

"С кем я живу, где я провожу свое время, кто моя жена, моя мама. А когда я пытался расспросить, в чем меня обвиняют, ни один факт мне предоставлили", - заявил политик.

Политик считает это дело "сфабрикованным" Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Ляшко также пригрозил привлечь руководителя САП Назара Холодницкого к ответственности "за злоупотребление должностным положением".

По словам адвоката Андрея Мамалыги, подозрение Ляшко не объявляли.

24 апреля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.

Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и дорогие авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.

Валентина Романенко, УП

Темы: НАБУ Ляшко
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IP: 217.118.83.---petrius25.04.2017 15:29
Пока не сменятся все старые политики, пока не появятся реальные, честные люди во главе государства - борьбы с коррупцией не будет. Будет только имитация и продолжение воровства. Тимошенки-порошенки-ляшки - лицемеры и обманщики. Нужны новые честные патриоты. Они и проведут реформы.
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