СБУ обнаружила два схрона с оружием на Донбассе

97 просмотров
0
Среда, 26 апреля 2017, 03:42

Сотрудники Службы безопасности обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами районе проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Один из схронов был обнаружен в заброшенном здании в городе Славянск.

"Оперативники спецслужбы изъяли из него две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, гранатометный выстрел ВОГ-25, девять реактивных сигнальных патронов и почти четыре тысячи патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Второй тайник был обустроена на территории хозяйственного помещения на окраине села Гнутово поблизости Мариуполя.

"Сотрудники СБ Украины обнаружили в тайнике мину калибром 120 мм, девять гранатометным выстрелов ВОГ-17 и ПГ-7М, две тротиловые шашки, три гранаты Ф-1, две дымовые РДГ-2Б и три метра детонирующего шнура", - отметили в СБУ.

Ведутся оперативные действия для установления организаторов тайников.

Темы: СБУ Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Накануне Евровидения в МВЦ проведут антитеррористические учения 25 апреля 2017, 21:25
Прокуратура разберется с участниками форума в Ялте и спонсорами 25 апреля 2017, 19:50
СБУ: Основная версия пожара в Балаклее – теракт 25 апреля 2017, 17:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Штаб АТО: Двое бойцов ВСУ погибли, четверо ранены
В Киеве произошла стрельба, есть пострадавшие
Насалик рассказал, когда Украина возобновит поставки электроэнергии в ОРЛО
В Черкасской области сообщили о подозрении депутату партии Ляшко
Все новости
Ссылки недели

Социальный эксперимент, иранская фэшн-фотография и история украинского трансгендера...

#LetMyPeopleGo

Украинцы поддержали крымского политзаключенного Зейтуллаева