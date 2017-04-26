Путин дал гражданство украинскому социологу Копатько

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Среда, 26 апреля 2017, 18:14

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство России украинского социолога, основателя компании по маркетинговым и социологическим исследованиям "Research&Branding Group" Евгений Копатько.

Об этом говорится в указе Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Интерфакс-Украина".

"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, который родился 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе.

 
Евгений Копатько

Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.

Как известно, компания Research& Branding Group под руководством Евгения Копатько сотрудничала с властями времен режима Януковича в течение нескольких лет и штабом Партии регионов.

Темы: Путин Росcия гражданство
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IP: 46.200.121.---sensor+226.04.2017 18:21
Слава богу, ещё от одного ватника и путинпридиста сдыхались.
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