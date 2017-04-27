США успешно испытали межконтинентальную ракету
В США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом сообщает United Press International.
Ракета была пущена с базы Ванденберг в Калифорнии. Она прошла 4200 миль на запад к полигону на Маршалловых островах.
ВВС США заявили, что таким образом демонстрируют свои возможности ядерного сдерживания.
Пуск ракеты, способной нести ядерный заряд, состоялся на фоне обострения ситуации в Северной Корее.
Ранее в КНДР заявили, что планируют увеличить количество тестовых запусков ракет и проводить их еженедельно, несмотря на международное осуждение и растущее военное напряжение с США.
США отправили ударную группу в акваторию у берегов Корейского полуострова.
Как сообщалось, Пентагон проведет два испытания по перехвату северокорейских ракет.
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