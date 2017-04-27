На Львовщине замначальника отдела полиции задержан на взятке
Служба безопасности совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области.
Об этом сообщает 27 апреля пресс-центр СБУ.
Отмечается, что майор полиции требовал от местного жителя 22 тысячи гривен за не привлечение его к уголовной ответственности за кражу.
Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Силовики отмечают, что следственные действия продолжаются.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.