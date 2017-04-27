На Львовщине замначальника отдела полиции задержан на взятке

273 просмотра
0
Четверг, 27 апреля 2017, 12:17

Служба безопасности совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области.

Об этом сообщает 27 апреля пресс-центр СБУ.

Отмечается, что майор полиции требовал от местного жителя 22 тысячи гривен за не привлечение его к уголовной ответственности за кражу.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Силовики отмечают, что следственные действия продолжаются.

Украинская правда

Темы: взятка полиция СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В САП ожидают, что суд в Молдове рассмотрит экстрадицию Чауса 24 апреля 2017, 14:37
На Львовщине следователя полиции поймали на взятке 22 апреля 2017, 19:35
В Одессе на взятке попались чиновники из ОГА и ГППС 21 апреля 2017, 07:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Газпром увеличил требования к Нафтогазу до 37 миллиарда долларов
Украина готова блокировать сепаратистское и российское вещание на Донбассе
Хроника 27 апреля. Яичный дождь в Раде из-за Харьковских соглашений и теракты в Днепре
Штаб: За прошедшие двое суток силы АТО уничтожили 3 и ранили 7 террористов
Все новости
Фото, видео

День Джамалы: снимки и видео со свадьбы певицы

Здоровье

Час бега может добавить 7 часов вашей жизни – ученые