Группа депутатов ЕП осудила приговор крымскому татарину Зейтуллаеву

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Четверг, 27 апреля 2017, 17:42

11 депутатов Европейского парламента осудили факт осуждения российским судом крымского татарина Руслана Зейтуллаева до 12 лет заключения.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, обнародовав заявление.

"Мы, члены Европейского Парламента, осуждаем тот факт, что сегодня, 26 апреля 2017г., Руслан Зейтуллаев, крымскотатарский активист, гражданин Украины, был приговорен российским судом в Ростове-на-Дону к 12 годам лишения свободы", - говорится в заявлении.

"Мы требуем российские оккупационные власти гарантировать свободный доступ украинских консулов к Руслану Зейтуллаеву и перевезти его в Украину. Принимая во внимание, что Руслан уже три недели находится на голодовке мы требуем срочно обеспечить независимый медицинский осмотр и госпитализацию", - заявляют парламентарии.

Они осуждают "все неправомерные и незаконные репрессии российских оккупационных властей против крымских татар, которые преследуются под ложным предлогом борьбы с исламским радикализмом в рамках так называемого дела Хизб-ут Тахрир".

Как известно, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил крымского татарина Руслана Зейтуллаева к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму.

7 сентября 2016 этот суд вынес приговоры Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, Рустему Ваитову и Нури Примову, признав их виновными в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и создании в оккупированном Крыму ее организации. Подсудимые были приговорены к пяти годам лишения свободы, при этом они вину не признали.

27 декабря 2016 Верховный суд России отменил приговор Зейтуллаеву и отправил дело на новое рассмотрение.

Украинская правда

Темы: Европарламент крымские татары аннексия
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