Институт нацпамяти останавливает легализацию польских памятников

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Четверг, 27 апреля 2017, 19:09

Украинский институт национальной памяти приостанавливает процесс легализации польских мемориальных объектов в Украине.

Об этом говорится в заявлении Украинского института нацпамяти, обнародованном на сайте пресс-службе.

Говоря о демонтаже на польском кладбище надгробного памятника воинам УПА, указывается, что организаторы этих преступных действий назвали это "публичной акцией" и "первым легальным демонтажем нелегального памятника".

"Ликвидация могилы была анонсирована в польских СМИ, а сам "демонтаж" польские журналисты освещали непосредственно на кладбище. Варварскому уничтожению могилы не препятствовала полиция, а староста села даже лестно отозвался о совершенном", - говорится в заявлении.

"Разрушение братской могилы воинов УПА в Грушовичах является 15-м по очереди актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, совершенным от 2014 года. Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польша не восстанавливает уничтоженных памятников. В то же время за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела", - сообщает интистут нацпамяти.

В заявлении указывается, что "отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины".

"Следовательно, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг. остаются нелегальными", - говорится в заявлении.

Также институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановлении предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине.

Институт обращается местной власти с просьбой "прекратить рассмотрение любых обращений польских государственных институтов, отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих".

"Украинский институт национальной памяти готов к возобновлению сотрудничества с польскими партнерами сразу после открытого и прозрачного расследования всех фактов уничтожения украинских мест памяти, имевшие место в течение 2014-2017 гг., привлечения к ответственности виновных лиц и восстановления и легализации уничтоженных украинских памятников за счет польской стороны", - говорится в заявлении.

Как известно, 26 апреля представители польских националистических организаций демонтировали на местном кладбище надгробный памятник воинам УПА.

Больше об этом читайте здесь: Дипломатия кладбищ. Почему Киев должен по-особенному отреагировать на события в Грушовичах

Украинская правда

Темы: Польша Украина
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IP: 46.172.153.---vlad27.04.2017 19:19
Люди, та що ви робите??? Та їдьте в Польщу, договорюйтесь. Та не можна заочно такі справи вирішувати. Та якщо з Польщею не дружити, то тоді з ким??? . Невже до старшого брата повертатись??? Подивіться, скільком українцям поляки дали роботу. Вони більше думають про українців, ніж наша держава.
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