День в АТО: 31 обстрел, 2 погибших, 5 раненых

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Пятница, 28 апреля 2017, 18:23

С начала суток пророссийские боевики 31 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. В результате двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще пять защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем незаконные вооруженные формирования накрывали опорные пункты в районе Красногоровки.

Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по морским пехотинцам вблизи Павлополя и Водяного. Морских пехотинцев возле Широкино обстреливали из вооружения БМП и БТР. Из пулеметов больших калибров били по защитникам Гнутово.

"На Донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Авдеевки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм бил по опорным пунктам вблизи населенного пункта Луганское. Из противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции вблизи Зайцево, кроме того здесь действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

В то же время на Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов подразделения пророссийских боевиков били по позициям неподалеку населенного пункта Нежное, а из минометов калибра 82-мм - по опорным пунктам вблизи Новотошковки. Из автоматических гранатометов они накрывали защитников Крымского, а из пулеметов больших калибров - защитников Попасной.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытии ответного огня", - отметили в штабе АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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