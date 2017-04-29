Ливия с боем задержала украинский танкер - СМИ

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Суббота, 29 апреля 2017, 03:20

Ливийские военно-морские силы с боем захватили два судна, подозреваемых в контрабанде нефти с североафриканской страны. Одно из судов оказалось украинским.

Об этом заявил представитель Ливийских ВМС Аюб Касем, сообщает Reuters.

Касем сообщил, что одним из захваченных в плен судов является танкер "Рута" под украинским флагом, а другое судно под названием Stark ходило под флагом неустановленной африканской страны.

"Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачены", - сказал он.

Инцидент произошел в районе Сиди Саид к западу от Триполи. Касем не сообщил о каких-либо потерях и не предоставил подробную информацию об экипажах судов или их национальности.

Темы: Ливия нефть контрабанда
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