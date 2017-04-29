На Волыни изъяли янтаря почти на $2 миллиона

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Суббота, 29 апреля 2017, 18:58

На Волыни СБУ и прокуратура изъяли более тонны незаконно добытого янтаря стоимостью почти 2 миллиона долларов.

Об этом 29 апреля сообщили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что организатором незаконной сделки был один из жителей города Владимир-Волынский. Во время обысков по месту его жительства сотрудники спецслужбы изъяли более тонны камня. По заключению экспертов, стоимость изъятого янтаря по ценам "черного рынка" составляет почти 2 миллиона долларов", - сообщили в СБУ.
 

 

 

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 240 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Темы: СБУ янтарь Волынская область
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