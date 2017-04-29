Боевики обстреляли из "Градов" кладбище в Попасной

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Суббота, 29 апреля 2017, 21:16

Под обстрел из реактивных систем залпового огня "Град" попало кладбище в поселке "ВРЗ" г. Попасная.

 
Все фото полиции Луганской области

Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, в результате обстрела полностью разрушено 21 захоронение.

"Последствия этого обстрела могли быть страшными, ведь кладбище расположено рядом с частным сектором населенного пункта", - говорится в сообщении.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

Украинская правда

Темы: Луганская область АТО
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