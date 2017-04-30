Трамп не стал комментировать реакцию США на возможное ядерное испытание КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не будет счастлив", если Северная Корея проведет еще одно ядерное испытание и отказался исключить военный ответ со стороны Америки.

Об этом он сказал в ходе интервью CBS News, полная версия которого выйдет в воскресенье.

"Я не знаю, я имею в виду, что мы посмотрим", - сказал Трамп о возможных военных действиях.

"Если он (лидер КНДР Ким Чен Ын) проведет ядерное испытание, я не буду счастлив. И я могу сказать, я не верю, что президент Китая (Си Цзиньпин), очень уважаемый человек, тоже будет счастлив", - отметил он.

На вопрос журналиста, работает ли давление, оказываемое на Ким Чен Ына, Трамп заявил, что "он понимает, что мы не будем счастливы". Он добавил, что, возможно на лидера КНДР повлиял президент Китая Си Цзиньпинь, так как Пхеньян в прошлый раз запустил небольшую ракету, а не провел ядерное испытание.

Как известно, Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, который оказался неудачным.

Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к усилению давления на Северную Корею.