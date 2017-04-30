В Москве провели пикет в защиту крымских политзаключенных

306 просмотров
0
Воскресенье, 30 апреля 2017, 19:26

В Москве провели пикет в защиту политзаключенных в аннексированном Крыму.

Об этом 30 апреля сообщает "Радио Свобода".

В частности, общественные активисты вышли в поддержку Арсена Джеппарова - одного из обвиняемых по "делу "Хизб ут-Тахрир", которую в России признали террористической и запретили.

Фигурант "ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров находится под стражей с 18 апреля 2016 года, когда был арестован.

20 апреля 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил Джеппарова под стражей.

"У Джепарова серьезные проблемы со здоровьем, но в СИЗО Симферополя он не получает надлежащей медицинской помощи", - говорится в сообщении.

 

В прошлом году российские власти аннексированного Крыма открыли более 20 дел по участию в организации "Хизб ут-Тахрир". В Крыму фигурантами этих дел стали 19 человек.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Темы: Крым Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Booking.com исправился: населенные пункты в аннексированном Крыму - украинские 30 апреля 2017, 16:35
В Симферополе задержали двух общественных активистов 29 апреля 2017, 23:23
На КПВВ в аннексированный Крым очереди: оккупанты медлят с пропуском 29 апреля 2017, 12:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Умер поэт Борис Олийнык
Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины и ухудшило прогноз роста ВВП
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Все новости
Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации

Фото

Джамала вышла замуж