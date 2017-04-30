Трамп обвинил Клинтон в связях с РФ и назвал лидера КНДР "умным парнем"

Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата от Демократической партии на выборах президента Хиллари Клинтону связям с Россией и выразил свое отношение к лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Так, в интервью телеканалу CBS на вопрос о вмешательстве России в выборы в США Трамп заявил, что подобные сообщения - "фальшивка" и добавил, что Клинтон также имеет связи с Россией, но это не имело большого резонанса и обсуждения.

"Есть Подеста (Джон Подеста, глава избирательного штаба Клинтон), который, как я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Клинтон (Билл Клинтон) выступает с речами в России. Хиллари заключала урановую сделку с Россией ... Никто никогда об этом не говорит", - заявил Трамп.

"Подеста не позволял проверять записи на серверах и все остальное, что обычно нужно проверять ... Кроме того, зная о взломе, если вы не поймаете хакера - очень трудно сказать, кто совершил атаку. С учетом сказанного, я соглашусь с Россией. Возможно, это был Китай, возможно - много разных групп", - добавил президент США.

"Мы должны выяснить, что произошло. Я хотел бы узнать, что случилось", - отметил Трамп.

Вместе с тем на вопрос, что Трамп думает о лидере КНДР Ким Чен Ына, президент США отметил: "Некоторые спрашивают "В своем ли он уме?"- без понятия. но он имеет дело с явно очень жесткими людьми, генералами и другими".

"В очень молодом возрасте он получил власть. Очевидно, он умный парень (Трамп использовал идиому "smart cookie"). Но у нас ситуация, которую мы не можем допустить - мы не можем позволить том, что продолжается уже долгое время, длиться и дальше. Откровенно говоря, об этом должны позаботиться еще при администрации Обамы, Буша и Клинтона", - добавил Трамп.

Украинская правда