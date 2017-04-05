Прокурору, которого подозревают в убийстве мачехи, назначили домашний арест

Прокурору Игорю Чайке, который явился к правоохранителям после побега с места убийства его мачехи Виты Шаблий и нападения на отца Вячеслава Чайку, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщает 24 канал, Ровенский городской суд принял решение ночью.

Согласно информации, заседание началось просьбой адвокатов о закрытом слушании без присутствия представителей СМИ. Суд принял компромиссное решение: съемку запретили, однако журналистам разрешили присутствовать в зале.

Свои действия подозреваемый Игорь Чайка пояснил самозащитой. Также мужчина добавил, что его отец Вячеслав Чайка, работавший в правоохранительных органах, вел себя агрессивно.

"Я добровольно пришел. Продолжается досудебное расследование. Свою правоту докажу, что я не виноват в рамках закона", - заявил подозреваемый в убийстве Игорь Чайка.

После рассмотрения дела суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и ношения электронного браслета. Обвинение, которое требовало для Чайки 2 месяца под стражей без права внесения залога, таким решением недовольно.

Как известно, убийство в Ровенской области произошло 1 апреля во дворе экс-главы ровенской милиции и кандидата на пост главы Нацполиции Вячеслава Чайки. Как сообщает 24 канал, тело его жены, адвоката Виты Шаблий, нашли на пороге дома. Самого Вячеслава Чайку обнаружили живым в доме.

"Напал на супругов сын Чайки от первого брака. Причиной трагедии стал длительный имущественный конфликт. Подозреваемый прокурор Игорь Чайка 4 апреля с адвокатом пришел в прокуратуру", - сообщает издание.