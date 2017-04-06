"Самопомич" вызывает в Раду Луценко из-за видео Ходоковского с якобы Голубаном

Народные депутаты из фракции "Самопомич" требуют вызвать в Раду генерального прокурора и главу СБУ, которые бы доложили о результатах проверки сведений о связях командира роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области Юрия Голубана с боевиками в 2014 году.

Такое заявление фракции с трибуны парламента озвучил Егор Соболев. Он рассказал о видео, на котором якобы полковник Нацполиции Голубан снят вместе с главарем батальона боевиков "Восток" Александром Ходоковским.

"Мы просим спикера парламента дать поручение, чтобы он немедленно вызвал генпрокурора, руководителя СБУ, чтобы они доложили парламенту о обстоятельства этого расследования", - сказал Соболев.

Он также требует обнародовать результаты парламентского расследования относительно того. Каким образом Голубан 15 марта попал в сессионный зал Рады.

"По нашему мнению, речь идет о смертельной опасности Украинской государственности", - сказал Соболев.

"Я прошу каждого народного депутата обратить внимание на распространенное сегодня видео, на котором видно, что человек, который был 15 марта в ВР, в 2014 году находится среди бойцов батальона "Восток", - сказал Соболев.

Он отметил, что "Юрий Голубан на этом видео готовился вместе с Ходоковским (командир батальона боевиков "Восток" - УП) к нападению на украинских солдат. Это видео, дата его съемок была идентифицирована бойцами батальона "Донбасс" как подготовка к нападению на них под Карловкою", – заявил Соболев.

Он рассказал о зверствах боевиков в том бою. "В этом бою предатели Украины из батальона "Восток" убили 5 украинских воинов. Далее одному из них вырезали сердце, привязали к КАМАЗу и возили по улицам оккупированного города", - сказал Соболев. По его словам, Голубан якобы уже признал, что на этом видео – действительно он, однако само видео назвал монтажом из других учений.

"Я знаю, что Голубан признал, что на этом видео есть он. Он утверждает, что это смонтированная часть, вырезанная из других съемок", - сказал Соболев.

В свою очередь нардеп Антон Геращенко заявил, что Голубан еще 16 марта написал заявление на имя генпрокурора с просьбой проверить информацию о его связях с боевиками.

Он назвал это клеветой, которую распространяют боевики.

Сам Голубан в комментарии ТСН заявил, что изображение является монтажом. "На видео человек, похожий на меня, думаю, может, это и я. Но это абсолютный монтаж. Думаю, видео взяли из архивов. Я там в форме "Альфы" с бронежилетом "Альфы", а другие люди – без бронежилетов, в другой форме. Видео могли взять из любых учений, любых занятий, которые мы ежедневно проводили в "Альфе" донецкой на протяжении шести лет. Место на видео мне незнакомое, люди незнакомые, нечего и комментировать", - отметил он.

В то же время представитель МВД Артем Шевченко назвал видео, обнародованное Ходаковским, сомнительным. "Обязательно это 30-ти секундное видео будет изучено и проанализировано, сейчас его достоверность весьма сомнительна, учитывая время, которое понадобилось террористу Ходаковському на его поиск и обнародование, а также предыдущие попытки очернить Голубана, сопоставляя его фото с другими боевиками, предполагаем, что это, мягко говоря, недостоверный источник", - написал он в комментариях к посту журналиста Юрия Бутусова в facebook.

"Полицейский Голубан отвергает свою причастность к НВФ в мае 2014 и обратился еще месяц назад к Генпрокурору с просьбой проверить обвинения террориста Ходаковского в свой адрес", - отметил Шевченко.

Как сообщалось, 14 марта около Славянска правоохранители остановили людей, которые планировали присоединиться к блокаде с ОДРЛО на Донбассе. С ними был Парасюк. Его помощница заявила, что полиция применила к нардепу слезоточивый газ и повредила руку.

В пресс-службе Донецкой областной полиции заявили, что это именно Парасюк бил правоохранителей и пытался вырвать у них из рук оружие.

Относительно этого инцидента открыто производство. 15 марта в сессионном зале вместе с другими людьми в камуфляже появился полковник Нацполиции Голубан, который участвовал в инциденте с блокадниками. Позже Голубан заявил, что пришел в Раду по приглашению нардепа Тетерева.

16 марта Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Татьяна Кусок, УП