Экс-беркутовца, подозреваемого в убийстве, отпустили из-под стражи

Апелляционный суд принял решение освободить экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве 3 человек 18 февраля 2014 года во время Евромайдана, из-под стражи под личное обязательство. Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщает "Громадское", согласно постановлению, он должен являться по вызову суда.

Сам Гончаренко сейчас находится в Лукьяновском СИЗО, его включали по скайп-связи.

По словам защитника Гончаренко, пока неизвестно, когда именно Гончаренко выпустят из СИЗО. Но адвокат Рыбин считает, что до приговора суд продлится минимум год.

Отмечается, что прокуроры требовали оставить решение Печерского суда без изменений, а именно, чтобы Гончаренко остался под стражей.

Как известно, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции.

Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - подозревают в убийстве трех майдановцев 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке, еще двух - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.

Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

24 ноября 2016 года Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом.

4 февраля Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест.

Однако 10 марта Печерский суд Киева изменил меру пресечения Гончаренко с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток, тогда его уже во второй раз взяли под стражу.