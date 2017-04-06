Экс-беркутовца, подозреваемого в убийстве, отпустили из-под стражи

1122 просмотра
0
Четверг, 6 апреля 2017, 23:14

Апелляционный суд принял решение освободить экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве 3 человек 18 февраля 2014 года во время Евромайдана, из-под стражи под личное обязательство. Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщает "Громадское", согласно постановлению, он должен являться по вызову суда.

Сам Гончаренко сейчас находится в Лукьяновском СИЗО, его включали по скайп-связи.

По словам защитника Гончаренко, пока неизвестно, когда именно Гончаренко выпустят из СИЗО. Но адвокат Рыбин считает, что до приговора суд продлится минимум год.

Отмечается, что прокуроры требовали оставить решение Печерского суда без изменений, а именно, чтобы Гончаренко остался под стражей.

Как известно, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции.

Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - подозревают в убийстве трех майдановцев 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке, еще двух - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.

Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

24 ноября 2016 года Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом.

4 февраля Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест.

Однако 10 марта Печерский суд Киева изменил меру пресечения Гончаренко с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток, тогда его уже во второй раз взяли под стражу.

Темы: Беркут Евромайдан суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ завершила расследование еще одного дела против "беркутовцев" 27 марта 2017, 14:23
За решетку попал еще один экс-беркутовец 10 марта 2017, 10:54
Суд продлил арест экс-"беркутовцам" 3 марта 2017, 03:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ разоблачила незаконное вмешательство в работу сетей ГМС
Экс-беркутовца, подозреваемого в убийстве, отпустили из-под стражи
Боевики обстреливают Авдеевку, окрестности Марьинки и Красногоровки
"Самопомич" вызывает в Раду Луценко из-за видео Ходоковского с якобы Голубаном
Все новости
Львов

Сохранить исторический город: как совместными усилиями реставрировали Львов

Киев

На месте памятника Ленину в Киеве будет арт-инсталляция