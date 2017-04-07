Лавров заявил, что теперь сотрудничество США и России нереально

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Пятница, 7 апреля 2017, 12:38

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии наносят ущерб и без того подорванным отношениям Москвы и Вашингтона.

Об этом он сказал в пятницу, передает российское агентство "РИА Новости".

"Уже сейчас цитируют СМИ такие радостные высказывания бывших функционеров обамовской администрации о том, что теперь,… после этих ударов сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным", - сказал Лавров.

В тоже время, "Интерфакс-Украина" сообщает, что Лавров сравнил атаку США на Сирию с нападением Запада на Ирак без согласия Совбеза ООН 14 лет назад.

"Это напоминает ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания вместе со своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета Безопасности", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что это было грубейшее нарушение международного права.

"Но тогда хоть как-то пытались показать "вещдок", Колин Пауэлл, мой хороший товарищ, был введен в заблуждение црушниками, они ему дали пробирку с зубным порошком, он тряс этой пробиркой в Совете Безопасности, доказывая, что это антракс (сибирская язва)", - сказал Лавров.

"Сейчас не удосужились даже какие-то факты привести", - добавил министр.

Как отметил глава МИД РФ, "опять ссылаются только на фотографии и спекулируют на показаниях различных неправительственных организаций, включая уже всем известных, всем понятных жуликов, которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать сирийское правительство".

Лавров напомнил, что "спустя более 10 лет после вторжения американцев в Ирак тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что они жульничали, что они вводили всех в заблуждение".

Как известно, американские эсминцы USS Porter и USS Ross в ночь на пятницу выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку сил Башара Асада этой неделе.

У президента РФ Владимира Путина заявили, что ракетный удар США по объектам в Сирии является агрессией и наносит ущерб российско-американским отношениям и совместной борьбе с терроризмом.

Темы: Росcия Сирия США
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