В Англии вероятно задержаны семь украинцев

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Понедельник, 1 мая 2017, 01:17

Семь человек, предположительно граждане Украины, задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого села на мель яхта.

Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает BBC.

Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром. Береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы.

Яхта, судя по маркировке на борту, зарегистрирована в городе Пул в Корнуолле, на юго-западе Англии.

Орфорд - небольшой порт преимущественно для прогулочных судов. Однако он уже знаком с украинскими контрабандистами людей: в июле 2014 года здесь были задержаны трое мужчин и одна женщина. В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией обратно в Украину.

Шесть человек - пятеро мужчин и одна женщина, - которых они пытались ввезти в Соединенное Королевство, также были отправлены в Украину.

Темы: Великобритания контрабанда
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