Лавров заявил, что Трамп не говорил с ним о санкциях

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Четверг, 11 мая 2017, 09:54

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом тему санкций, введенных за российскую агрессию в Украине, не затрагивали.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Лавров похвалил администрацию Трампа, заявив, что "сейчас наш диалог свободен от идеологической предвзятости, которая была характерна для администрации Обамы".

"Администрация президента, президент и госсекретарь, я убедился в этом еще раз, – люди дела. Они хотят достичь соглашения", - добавил он.

Как отмечает журналист издания, у Лаврова вызвал раздражение вопрос о санкциях.

По словам Лаврова, американские санкции против России в связи с событиями в Украине во время встречи не обсуждались.

Однако, как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп во время встречи с Лавровым отметил ответственность Москвы за выполнение Минских соглашений.

"Президент поднял вопрос Украины и выразил дальнейшую приверженность своей администрации идее вовлеченности в урегулирование конфликта, а также подчеркнул ответственность России за полное выполнение Минских соглашений", - заявили в Белом доме.

Как известно, 10 мая в Белом доме состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам пресс-секретаря Госдепа Хизер Нойерт, государственный секретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса в направлении полного выполнения Минских соглашений. Тиллерсон сообщил Лаврову, что наложенные на Россию санкции будут оставаться в силе, пока Москва не даст обратный ход своим действиям, которые и послужили причиной наложения санкций.

Европейская правда

Темы: Росcия США санкции
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