"Оппоблок" заявляет, что его офис в Днипре подожгли

1192 просмотра
0
Четверг, 11 мая 2017, 11:01

Партия "Оппозиционный блок" заявляет, что в городе Днепр ночью подожгли ее офис, расположенный в жилом доме.

"11 мая в половину 4 утра двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5. После этого нападавшие скрылись на автомобиле", – заявляет политсила.

Пожар ликвидировали две пожарные машины.

 
Оппоблок

"Оппозиционный блок" обращает внимание президента Украины, Генпрокуратуры, правоохранителей на разгул радикализма и беззаконие в Днипре и требует восстановления правопорядка", – заявляет партия.

 
Fb Borys Filatov

Депутат горсовета Днипра от "Оппозиционного блока" Сергей Суханов заявил, что офис партии расположен в жилом доме – и от ночного поджога могли пострадать люди.

Он считает, что за этим стоят "радикалы".

Суханов заявил, что 9 мая "радикалы" напали на колону "Марша победы". Ранее сопредседатель фракции "Оппоблок" в парламенте Александр Вилкул заявил, что за этой провокацией стоят мэр Днипра Борис Филатов и нардеп Андрей Денисенко.

Темы: Днепр Оппозиционный блок
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Назначен новый руководитель полиции Днепропетровской области 10 мая 2017, 16:46
Против полицейских Днипра начали производство за превышение власти 10 мая 2017, 15:19
Филатов: В Днипре массовый вандализм, полиция коррумпирована 10 мая 2017, 13:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕС ЗАВЕРШИЛ ПРИНЯТИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ УКРАИНЫ
Лавров заявил, что Трамп не говорил с ним о санкциях
Крымского татарина Изетова после обыска увезли оккупанты
Хроника 11 мая. Раскладушка Тимошенко и "референдум" на Донбассе
Все новости
"Папиросы"

3 стиха из нового поэтического сборника Юрия Издрика

Уличная Музыка

На Дне Уличной музыки в Киеве впервые будет детская локация