Аваков: Фирташ и Левочкин отвлекают нас "Бессмертным полком" от махинаций с ОПЗ

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Четверг, 11 мая 2017, 12:37

Глава МВД Арсен Аваков считает, что есть заговор олигарха Дмитрия Фирташа, его компании "Ostchem" с некоторыми государственными чиновниками по Одесскому припортовому заводу.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров.

"Я считаю, что есть заговор господина Фирташа, компании "Ostchem" с некоторыми государственными деятелями. И пока нас Фирташ и Левочкин отвлекают "Бессмертным полком", они проводят махинации за нашей спиной", - сказал Аваков.

В свою очередь Гройсман отметил, что власть не должна потакать таким действиям олигархов.

"Те, кто не у власти, могут себе позволять делать то, что планируют, только тогда, когда власть потакает в этом", - заявил Гройсман.

"Меня интересуют директора, кто ими управляет, кто им указания дает", - отметил премьер.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что акция "Бессмертный полк", которая была запущена в России и прошла кое-где в украинских городах 9 мая, образец изящной политической спекуляции Кремля на чувствах людей.

Апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа, чем фактически открыл путь к банкротству предприятия.

Украинская правда

Темы: Фирташ Левочкин
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