Полиция открыла 19 уголовных производств по событиям 9 мая

По событиям 9 мая полиция открыла 19 уголовных производств в восьми регионах.



Об этом 11 мая сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, отчитываясь перед правительством о работе полиции во время массовых мероприятий на майские праздники, информирует департамент коммуникации нацполиции.



"В общем, во время проведения мероприятий в органы полиции доставлены 89 человек. Больше всего в Киеве –31, Днипре – 27 и Одесской области – 21", – сообщил Князев.



По его словам, в результате конфликтных ситуаций, имевших место в разных регионах страны, телесные повреждения получили 8 правоохранителей.



Также в органы полиции обратились 32 гражданских лица с сообщением о полученных телесных повреждениях.



В результате проведенных мероприятий открыто 19 уголовных производств



"Изготовление распространение коммунистической нацистской символики – 9 производств, хулиганство – 4 производства, умышленные средней тяжести телесные повреждения – 2. Но эти цифры не окончательные", – отметил глава Нацполиции.



Украинская правда