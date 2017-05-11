Лидер "ОУН": Мы высовывали тубус от гранатомета, чтобы напугать ментов

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Четверг, 11 мая 2017, 15:28

Лидер движения "ОУН" Николай Коханивский заявил, что человека с тубусом от гранатомета стоял в окне 9 мая, чтобы "напугать" блокировавших здание полицейских.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает LIGA.net.

Коханивский заявил, что полиция в тот день с утра заблокировала членов ОУН в их офисе на улице Мазепы, чтобы не пропустить националистов на акцию, где те планировали "срывать запрещенную символику" и в целом препятствовать шествию "путинского так называемого Бессмертного полка".

"Внизу стояли бойцы спецподразделения. У нас в штабе есть музей. Там есть тубусы, каски. Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов", - сказал лидер ОУН.

 

Коханивский убежден, что полиция штурмовала бы офис, даже если бы инцидента с гранатометом не произошло. "Что касается человека с гранатометом, эта версия у полиции возникла только сегодня. Хотя тубус действительно был. Но если бы его не было, штурм все равно бы был", - отметил Коханивский.

"Все равно бы штурмовали и сказали, что нашли взрывчатку. Слава богу, что ребята высовывали этот тубус, потому что если бы его не было, у нас "нашли бы" тонну взрывчатки. Не было никаких понятых. Людей сразу прибили, вывели, а потом они занесли бы туда все, что угодно. Поэтому тубус спас нас от более тяжелой статьи", - добавил он.

Также, по словам Коханивского, во время штурма полицейские якобы изъяли в офисе компьютеры, деньги, мобильные телефоны. "Естественно, нам никто ничего не вернет. Это уже не первый раз происходит", - добавил лидер ОУН. Он также сообщил, что почти всех задержанных 9 мая в офисе организации уже отпустили, одному ОУНовцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тем временем, у здания МВД в Киеве националисты проводят пикет с требованиям отставки министра Авакова.

Темы: Киев
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Комментарии — 3
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IP: 93.75.41.---formalin11.05.2017 16:04
Налякати?? Ну це дебільне пояснення!
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IP: 88.135.249.---boreas11.05.2017 15:58
А зиговали тоже чтобы ментов напугать? Свора нациков на службе Кремля.
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IP: 212.55.67.---f-doc11.05.2017 15:53
Зробили репортаж для рос ЗМІ. Та й на весь світ "прославили".
Як там гонорар, карман не рве?
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