Из-за драки в Днепре на 9 мая ГПУ допрашивает Вилкула

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула допрашивают в статусе свидетеля по драке во время массовых мероприятий 9 мая в Днипре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Следователи облпрокуратуры Днепропетровщины сейчас допрашивают народного депутата от Опоблоку Александра Вилкула в статусе свидетеля. Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и дал важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки", - рассказала она.

"Кроме того уже допрошен в качестве свидетеля представитель Соцпартии Иван Ступак. Проводятся следственные действия с семью задержанными", - добавила Сарган.

Как известно, в городе Днипро 9 мая произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил ряд полицейских в Днипре и назначил новым начальником Главного управления Днепропетровской области начальника Днепровского Института Внутренних дел Виталия Глуховерю.

Украинская правда