США не будут присоединяться к "нормандскому формату" – МИД

США не будут присоединяться к "нормандскому формату" (Германия, Франция, Украина, Россия) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, но есть другие форматы.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что американская сторона настаивает на выполнении Россией Минских соглашений.

"Они (американская сторона – ред.) сказали, что поддерживают усилия немецких и французских коллег, но не становятся частью "нормандского формата" - это четыре страны. Не все обязательно должны стать частью "нормандского формата", есть разные форматы, которые позволяют нам решать наши вопросы", - сказал Пристайко.

При этом он подчеркнул важность участия в переговорном процессе России. "Если в наилучшем формате с американцами не будет России, это не будет иметь значения для решения нашей проблемы", - отметил замминистра.

Пристайко также подчеркнул, что американская сторона активно настаивает на выполнении Россией своих обязательств по Минским договоренностям.

"Несмотря на то, что американская сторона активно ищет возможности сблизиться с Россией в решении других вопросов, было заявлено очень четко, что санкции, которые существуют сейчас по отношению к России, не будут сняты до решения вопроса – Россия должна выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям", - рассказал Пристайко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что США могут приобщиться к Нормандскому формату.