Контрактника, который сдался боевикам, лишили звания – штаб АТО

Военнослужащего Вооруженных сил Украины, который сдался в плен боевиков, лишили звания "сержант".



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр штаба АТО.



Так в штабе прокомментировали появление 11 мая в сети Интернет видеоматериала допроса неопределенными лицами военнослужащего ВСУ сержанта военной службы по контракту Гапьяка Т. Я.



По предварительной информации было установлено, что он самовольно оставил место службы в конце марта 2017 года.



В штабе сообщают, что по данному факту было проведено служебное расследование.



"После тщательного изучения инцидента, который произошел в конце марта, и учета всех обстоятельств военнослужащий был лишен воинского звания "сержант" согласно дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.



Отмечается, что материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру для принятия правового решения по статье 430 УК - "Добровольная сдача в плен".



Украинская правда