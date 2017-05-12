Умер экс-нардеп, юрист Александр Задорожний

Украинский юрист, политик и ученый Александр Задорожний умер на 57-м году жизни.

Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова коллег Задорожного на кафедре международного права Киевского института международных отношений КНУ им, где он преподавал много лет.

"Сейчас решается вопрос о месте и времени прощания", - отметил собеседник агентства в пятницу.



По информации УП Задорожний умер в Германии после тяжелой болезни.

Александр Задорожний

Он дважды избирался народным депутатом Украины - в 1998 и 2002 годах. Работал в комитетах ВР по иностранным делам и связям с СНГ и по вопросам правовой политики.

В Верховной Раде IV созыва был постоянным представителем президента Леонида Кучмы (вплоть до избрания главой государства Виктора Ющенко).