Умер экс-нардеп, юрист Александр Задорожний

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Пятница, 12 мая 2017, 15:05

Украинский юрист, политик и ученый Александр Задорожний умер на 57-м году жизни.

Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова коллег Задорожного на кафедре международного права Киевского института международных отношений КНУ им, где он преподавал много лет.

"Сейчас решается вопрос о месте и времени прощания", - отметил собеседник агентства в пятницу.

По информации УП Задорожний умер в Германии после тяжелой болезни.

 
Александр Задорожний

Он дважды избирался народным депутатом Украины - в 1998 и 2002 годах. Работал в комитетах ВР по иностранным делам и связям с СНГ и по вопросам правовой политики.

В Верховной Раде IV созыва был постоянным представителем президента Леонида Кучмы (вплоть до избрания главой государства Виктора Ющенко).

Темы: Верховная Рада
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