Порошенко поручил подготовить проект послания к Раде

Президент Петр Порошенко подписал распоряжение о подготовке проекта своего ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Подготовить проект обращения должна специально созданная рабочая группа. Руководить процессом будет глава АП Игорь Райнин.

За методическое и научное обеспечение подготовки проекта послания будет отвечать Владимир Горбулин - советник президента, директор Национального института стратегических исследований.

Проект послания должны подготовить в течение трех месяцев.

С полным составом рабочей группы можно ознакомиться на сайте президента.

Украинская правда