В "Оппоблоке" заявили о поджоге офисов на Днепропетровщине

Нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил о поджоге общественной приемной политсилы в Днепропетровской области в ночь на 13 мая.

По словам Вилкула, общественную приемную "Оппоблока" подожгли в н.п. Каменское (Днепродзержинск).

"Сегодня ночью сожгли офис в Каменском (Днепродзержинск) на ул. Сокола (Красноармейская), 98. По нашей информации – нацики и радикалы из областного центра. По сообщению полиции, которая начала следственные действия, неизвестные люди подтянули шины, облили их горючей смесью и подожгли", - заявил Вилкул, сообщает пресс-служба ОБ.

По словам Вилкула, поджог связан с событиями в Днепре 9 мая.

Также, по сообщению Вилкула, в Кривом Роге на ул. Мелешкина, 5 неизвестные подожгли шины возле партийного офиса.



"В Каменском и Кривом Роге полиция занимается расследованиями ночных поджогов. Сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины", - заявил он.

фото - пресс-служба оппоблока

О ликвидации возгораний в офисах партии "Оппозиционный блок" в Кривом Роге и Каменском сообщили в облуправлении ГосЧС, пишет Интерфакс-Украина.

По данным службы, сообщение о пожаре в Кривом Роге поступило в 1:19. На месте вызова пожарные установили, что горят старые автомобильные шины у входной двери помещения офиса ОБ, который расположен на первом этаже двухэтажного здания.

"Огнем поврежден роллет и входные двери на общей площади 2 кв м. Погибших и травмированных нет. Пожар ликвидирован в 1:47", - сообщили в ГосЧС.

В 2:40 в Каменском поступило сообщение о пожаре в Заводском районе в здании партии "Оппозиционный блок". На месте было установлено, что горят старые автомобильные шины у входной двери, пламенем охвачено натяжной потолок и офисная мебель внутри помещении общественной приемной.

"Огнем повреждены входные двери, натяжной потолок и офисная мебель на общей площади 21 кв м. Пожар ликвидирован в 3:08. Погибших и травмированных нет. Причины и ущерб от двух пожаров устанавливают правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.