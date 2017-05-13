Кабмин предлагает ВР ввести ответственность за использование ядерного оружия

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, определяющий понятие ядерного терроризма и устанавливающий уголовную ответственность за совершение террористических актов с применением ядерного, химического, бактериологического оружия.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по борьбе с терроризмом" размещен на сайте парламента 12 мая.

Инициатором законопроекта является премьер Владимир Гройсман и Кабинет министров.

"Ядерный терроризм - преступления, совершаемые с террористической целью с использованием или относительно ядерного оружия, ядерной установки, радиоактивного материала, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами, и направленные на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью и/или причинения вреда собственности или окружающей среде", - говорится в тексте.

Законопроектом определяется, что преступления, совершенные с использованием или относительно ядерного оружия, ядерной установки, радиоактивного материала, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами, или совершенные с использованием химического, бактериологического (биологического) оружия, другого оружия массового поражения наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проект разработан СБУ во исполнение пункта 14 Плана мероприятий по подготовке к участию Украины в Вашингтонском саммите по ядерной безопасности 2016 года, утвержденного распоряжением Кабинета министров от 9 декабря 2015 № 1292-р, и Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, ратифицированной Законом Украины от 15 марта 2006 № 3533-IV.

"Целью принятия законопроекта является определение понятий "ядерный терроризм" и "акт ядерного терроризма", а также установление уголовной ответственности за совершение террористических актов с применением ядерного, химического, бактериологического (биологического) и других средств массового поражения, их компонентов или относительно объектов повышенной опасности", - говорится в пояснительной записке.

Украинская правда