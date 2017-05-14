С начала суток ранены 4 военных

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Воскресенье, 14 мая 2017, 18:43

С начала суток боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Четверо украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Наибольшее количество вооруженных провокациях со стороны противника зафиксировано на Донецком направлении.

Со 120-мм минометов пророссийские бандформирования обстреливали украинских воинов в районе Авдеевки, Каменки, Зайцево и Верхнеторецкого. На тех же участках линии разграничения боевики время от времени применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, по одному из украинских опорных пунктов возле Каменки незаконные вооруженные формирования били из вооружения танка.

На Приморском направлении утром боевики обстреляли украинские позиции возле Широкино из 120-мм минометов. По Гнутово и Павлополю били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по Водяному.

На Луганском направлении рано утром боевики возле Новозвановки ударили из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм. Там же применяли минометы калибра 82 мм.

Позиции ВСУ в районе Крымского обстреливали из вооружения боевых машин пехоты. А по опорным пунктам сил АТО неподалеку Станицы Луганской и Новоалександровки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. На границе Донецкой и Луганской областей, неподалеку Троицкого, противник еще до рассвета совершил обстрел из 122-мм артсистем.

Украинская правда

Темы: АТО
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