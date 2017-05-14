Гройсман обещает повысить пенсии с октября при одном условии

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Воскресенье, 14 мая 2017, 20:39

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсии могут быть повышены с 1 октября, если парламент поддержит пенсионную реформу.

Об этом глава правительства заявил 14 мая в эфире телеканала ICTV. 

Гройсман выразил надежду, что Верховная Рада проголосует за пенсионную реформу.

"Мы будем рассчитывать на то, что мы совместно с коалицией, с президентом эту реформу проведем, а я беру на себя обязательство – я реализую эту реформу", - заявил Гройсман.

По словам премьера, реформа предусматривает отмену налогообложений пенсий для работающих пенсионеров, а пенсионный возраст повышаться не будет. 

Также Гройсман заявил, что правительство нашло формулу, которая позволит без повышения пенсионного возраста свести к минимуму дефицит Пенсионного Фонда, который сегодня составляет около 140 млрд.грн.

"За 7 лет мы сможем или уменьшить этот дефицит, или свести его к нулю", - отметил Гройсман и добавил, что гарантирует - пенсионная реформа в Украине будет проведена.

"После того, как парламент примет это решение, я готов нести полную политическую ответственность, вплоть до отставки и я гарантирую, что мы проведем эту реформу", - отметил Гройсман.

Интерфакс-Украина

Темы: Гройсман пенсии реформы
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