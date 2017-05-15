В Молдове протестуют против изменения избирательной системы

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Понедельник, 15 мая 2017, 01:23

Несколько тысяч человек, представители неправительственных организаций и сторонники оппозиционных политических сил участвуют в акции протеста перед парламентом Молдовы.

Об этом сообщает Укринформ.

Участники протестов требуют отменить законопроект о переходе Молдовы от пропорциональной к смешанной системе парламентских выборов.

"Это только начало наших протестов. Они будут продолжаться, пока не будет отменен законопроект об изменении избирательной системы", - заявил один из участников акции, политолог Аркадия Барберошие.

По мнению большинства протестующих, причиной изменения избирательной системы является стремление Демократической партии и Партии социалистов сохранить свои позиции во властных структурах, в том числе в парламенте.

Очередная акция протеста, как заявила одна из организаторов митинга, лидер партии "Действие и солидарность", экс-кандидат в президенты Молдовы Майя Санду, пройдет 28 мая.

Ранее парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект о переходе от пропорциональной (по партийным спискам) к смешанной системе парламентских выборов. Дальнейшее обсуждение законопроекта в парламенте состоится после того, как документ пройдет юридическую экспертизу Венецианской комиссии.

Темы: Молдова акции
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