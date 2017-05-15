Грицак объяснил, почему e-декларации работников СБУ не показывают

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Понедельник, 15 мая 2017, 14:43

Электронные декларации о доходах работников Службы безопасности Украины засекречены в соответствии с законом ради их безопасности.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге 15 мая.  

"В моей декларации ничего не изменилось. Мы либо должны соблюдать закон, либо не должны соблюдать. У наших сотрудников нет ни у кого сотен тысяч долларов или евро в тех декларациях", – сказал он.

Грицак заверил: "Будет принят закон, чтобы мы их показали, – мы их покажем. Будет такое решение суда...".

"Реально, вы знаете, что наших сотрудников подрывают, за нашими сотрудниками реально охотятся? Вы понимаете, что сотрудники департамента ЗНГ (защиты национальной государственности СБУ – ред.) сказали откровенно, что если дойдет до того, что мы будем вывешивать на сайтах, – мы просто уволимся", – сказал глава спецслужбы.  

Он заявил, что в декларации "указывается все".

Грицак рассказал, что представители СБУ общались с партнерами из спецслужб других стран, которые не воюют. "Ни в одной из тех стран декларации сотрудников спецслужб с адресами не выставляются на показ".

Он заверил, что если есть запросы на конкретных лиц – то СБУ предоставляет информацию о декларациях.

"Мы не скрываем. Если надо представить для проверки – мы готовы представить. Но давайте не играть с законом. Примите другой закон – и мы выполним этот закон", – заявил Грицак.

В декабре 2016 года сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не имеет доступа к электронным декларациям сотрудников СБУ, потому что их засекретили.

В СБУ заявляли, что все сотрудники ведомства подали электронные декларации до 30 октября с личной электронной подписью, но они не доступны широкой общественности.

В марте 2017 года в НАПК заявили, что в реестре электронных деклараций есть декларации всех руководителей СБУ, но начать их проверку можно лишь после утверждения отдельного порядка и получения доступа к государственной тайне.

В e-декларациях обычно указана должность, но точный адрес декларанта и членов его семьи не высвечивается, даже в графе недвижимости указывается только населенный пункт квартиры, земли или дачи.

Алена Рощенко, УП

Темы: декларации СБУ
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