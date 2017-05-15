Дело Штепы будут слушать заново в четвертый раз – адвокат

631 просмотр
0
Понедельник, 15 мая 2017, 15:32

Коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе.

Об этом сообщил адвокат Штепы Дмитрий Марченко, передает агентства "Интерфакс-Украина".

"Коминтерновский районный суд вынес определение об отводе коллегии судей, слушавшей это дело. Теперь дело должно быть направлено на повторное автоматическое распределение и после этого будет слушаться заново – уже в четвертый раз", – рассказал Марченко.

По его словам, ходатайство об отводе коллегии судей было заявлено защитой после того, как Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о возвращении обвинительного акта прокурору.

"Коминтерновский райсуд по нашему ходатайству решил вернуть обвинительный акт прокурору для приведения его в соответствие с нормами УПК. Прокуратура обжаловала это решение. Апелляционный суд ее жалобу удовлетворил и направил дело на новое рассмотрение, не указав при этом, что рассматривать должна новая коллегия судей. Вместе с тем УПК не допускает повторного рассмотрения дела судьями, чье решение было отменено апелляционным судом. Это и стало основанием для нашего ходатайства об отводе суда", - сказал Марченко.

Отмечается, что в пресс-службе прокуратуры Харьковской области подтвердили информацию об отводе суда и направлении дела на новое автоматическое распределение.

Как известно, Штепу арестовали 13 июля 2014.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: сепаратизм суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Грицак рассказал, как Азаров пытался создать "Ровенскую народную республику" 15 мая 2017, 11:03
ГПУ решила заочно расследовать дело сепаратиста Клинчаева 10 мая 2017, 13:09
В "Майорском" остановили человека с "пенсионным" от "ЛНР" 5 мая 2017, 19:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Комитет просит забрать мандат у Артеменко
Послы G7 обеспокоены законопроектом, который представляет угрозу НАБУ
Устименко явился на допрос по делу Шеремета - Нацполиция
"Пранкера", снявшего штаны на Евровидении, отпустили под личное обязательство
Все новости
7 шагов

Как попросить прощения у своей половинки

Учиться по-детски

Советы психолога, как предотвратить старение мозга