Артеменко говорит, что его не пускают в Украину

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Понедельник, 15 мая 2017, 20:41

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявляет, что ему запретили въезд в Украину.

Об этом он сообщил в эфире 112 канала.

"Я не могу приехать сейчас в Украину, потому что официально получил ответ от Миграционной службы и пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины при использовании моих трех заграничных паспортов", - сказал он.

Он сообщил, что находится в данный момент в Вашингтоне (США), где "отстаивает свои права".

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко после соответствующего решения профильного комитета.

Фракции НФ и БПП уже заявили, что будут голосовать за лишение Артеменко мандата.

В феврале 2017 газета The New York Times сообщила, что в настоящее время бывший нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.

Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

Украинские новости

Темы: Радикальная партия Верховная Рада
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