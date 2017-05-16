Путинский олигарх подал в суд на американское агентство

Приближенный к президенту РФ Владимиру Путину российский миллиардер Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское агентство Associated Press.

Об этом сообщает во вторник российское агентство ТАСС.

По утверждению бизнесмена, издание обнародовало "клевету, содержащуюся в прямых или косвенных заявлениях".

"22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям", – отмечается в документе из суда.

"Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 год имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США", - говорится в заявлении.

По мнению олигарха, "у AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения".

В иске россиянина говорится, что его адвокаты просили AP опровергнуть опубликованную информацию, но агентство отказалось.

Ранее The Associated Press написала статью о том, что Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы Путина. Его задачей было противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

Фактами оплаты услуг Манафорта занялись агенты Минфина США, которые расследуют финансовые преступления.

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение "амбарную книгу" Партии регионов - неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов.

Среди массива платежей сумма в размере 12,7 миллиона долларов обозначена как выплаты лично Полу Манафорту.