Горбатюк заявляет, что не должен был отвечать Луценко о сжиженном газе Бойко

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Вторник, 16 мая 2017, 15:08

Начальник департамента спецрасследований Сергей Горбатюк заявляет, что дело о сделке со сжиженным газом, в которой может быть задействован Юрий Бойко, никогда не была в производстве его департамента, а потому не могла быть упомянута в его докладной генпрокурору.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил сам Горбатюк, отвечая на вопрос о его докладной записке, которую привела ГПУ в ответ на заявления депутата Сергея Лещенко по Бойко и сделке со сжиженным газом.

"Дело Курченко (производство №12013220540000400, в рамках которого, по словам Лещенко, есть эпизод о сжиженного газа - УП) - совсем другое дело. Наше подразделение его никогда не расследовал. Мой ответ на письмо генпрокурора касался только расследование дела о вышках, которая была в производстве нашего подразделения", - пояснил Горбатюк.

Он уточнил, что дело Курченко расследует главная военная прокуратура, поэтому и не мог в своей докладной писать об этом производство.

В то же время Горбатюк отметил, что дело о вышках "Бойко" было передано только в июне. "Мы писали, что мы движемся к результату, к привлечению должностных лиц ТЭК к ответственности. После этого было постановление о подследственности этого дела Главной военной прокуратуре", - сказал он.

"То есть в октябре это дело у нас забрали и отправили в военную прокуратуру", - пояснил он и добавил, что теперь дело расследуется Главным следственным управлением.

Как известно, во вторник Лещенко обнародовал текст представления на Юрия Бойко от июня 2015 года, в котором отмечалось, что Бойко может быть причастен к махинациям Курченко по сжиженного газа. Впрочем, это представление никогда не было подписано.

ГПУ в свою очередь обнародовала письмо Луценко Горбатюку и Матиосу, в котором просит предоставить информацию обо всех делах по Бойко. Однако в своем сообщении привела ответ только Горбатюка.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Бойко Генпрокуратура
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