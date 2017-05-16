Указ о новых санкциях уже вступил в силу – Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что указ о санкциях к российским веб-ресурсам уже вступил в силу.



Об этом журналистам во вторник заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.



"Эти сайты использовались для незаконного сбора информации, через сети применялась пропаганда. В частности через сеть Вконтакте применялся пиратский контент", - отметил он.



"Уже сейчас я обращаюсь к провайдерам, пока СБУ готовит информационные письма, которые придут завтра – начинайте уже сегодня блокировать российский контент", - сказал Турчинов.



По словам секретаря СНБО некоторые российские сайты использовались для слежения и кибер-атак.



На вопрос журналистов, не боится ли он, что российские сайты будут подавать в суды на такое решение СНБО, Турчинов сказал: "Жизнь научила не бояться".



Так же он отрицал упреки относительно наступления на свободу слова.



"Друзья, никакого наступления здесь нет. Мы просто защищаем наше государство... Указ вступил в действие, его нужно выполнять", - добавил он.



Турчинов также добавил, что Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство относительно механизма блокировки интернет-ресурсов, которые попали под санкции.



По его словам, "значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы".



Роман Кравец, УП