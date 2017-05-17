Главный психиатр Минобороны требовал у военного 52 тыс. грн взятки

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Среда, 17 мая 2017, 05:05

Начальник клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Минобороны потребовал 52 тыс. грн взятки от военнослужащего за справку о невозможности прохождения военной службы.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в facebook.

"52 тыс. гривен за справку о невозможности прохождения военной службы! Именно столько, как выяснилось, потребовал от одного из военнослужащих начальник клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Минобороны Украины и одновременно главный психиатр Министерства обороны Украины, которого вчера "на горячем" задержали следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ", - отметила она.

При этом еще 10 тыс гривен в качестве взятки получил командир роты, который помогал главному психиатру в его преступных действиях.

Обоим вымогателям пока сообщено о подозрении по ч. 3 ст 368 УК Украины. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей с альтернативой в виде залога в почти миллион гривен для полковника, и в пределах санкции, то есть около 120 тыс гривен - для его сообщника майора.

Темы: взятка Минобороны Киев прокуратура
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