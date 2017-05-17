АТО: 43 обстрела, мина боевиков снова попала в жилой квартал Авдеевки

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Среда, 17 мая 2017, 07:20

За прошедшие сутки, 16 мая, российско-террористические войска 43 раза обстреливали позиции ВС Украины вдоль всей линии разграничения, в том числе из минометов калибра 120 мм. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. Горячими точками здесь остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово. Там боевики вечером обстреливали позиции ВСУ традиционно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. У Широкиного и Водяного боевики использовали вооружение БМП. Неподалеку Павлополя - минометы калибра 82 мм. Обстреливал противник украинских защитников и севернее: в районе Марьинки из крупнокалиберных пулеметов, у Красногоровки из 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса.

Донецкое направление. Здесь пророссийские бандформирования вечером сосредоточили свой огонь в районе Авдеевки. Ее пригород и некоторые позиции южнее боевики обстреливали из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов и вооружения танка. Одна вражеская мина калибра 120 мм снова попала в жилой квартал Авдеевки. К счастью, на этот раз никто из местных жителей не пострадал. У Верхнеторецкого противник бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. По украинским воинам вблизи Новолуганского бандиты вели огонь из вооружения БМП. А недалеко от поселка Майское из 120-мм минометов.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 8 эпизодов применения боевиками оружия. Здесь противник вел огонь из 120-мм минометов по укреплениям ВСУ вблизи Крымского, Трехизбенки и Кряковки. Там же иногда боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 82 мм. Один из опорных пунктов сил АТО неподалеку Малинового был обстрелян противником из стрелкового оружия.

Темы: АТО Донбасс боевые действия
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