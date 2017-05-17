В СБУ обещают не трогать частный бизнес за использование 1С

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Среда, 17 мая 2017, 13:53

Служба безопасности Украины не намерена изымать у частных предприятий подпавшую под санкции бухгалтерскую программу "1С" и наказывать их за это.

Об этом сообщила замначальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, передает "Интерфакс-Украина".

"СБУ, на самом деле, не имеет никаких вопросов к частному сектору, который работает на законных основаниях и по вопросу 1С никто ни к кому приходить не будет. Кроме того, такие визиты выглядели бы абсурдным: мы должны были бы к каждому явиться, такого не будет, будет полностью соблюден закон", - заявила она.

Лапутина признала, что программа "1С" является монополистом рынка, и бизнесу очень сложно будет переходить на другие продукты.

"Могу сказать, что частного сектора это вообще не касается, мы не можем влиять на частный сектор, что-то ему навязывать, мы можем только рекомендовать обратить внимание на то, что данные, которые получаются от ваших бизнес-структур, обрабатываются в РФ", - сказала она.

Представитель СБУ напомнила также, что когда происходит определенное оперативное или следственное действие, оно всегда осуществляется по решению суда.

Что касается государственных структур, то Лапутина отметила следующее: "Этот фискальный год мы завершаем в действующем режиме, потому что прошли тендеры. В следующем фискальном году эта компания (1С – ред.) не сможет участвовать в тендерах и соответственно работать на этом рынке".

Как сообщалось, экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко 15 мая, распространяются также на известную компанию "1С".

Темы: санкции СБУ бизнес
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