Российские СУ-24 пролетели возле голландского фрегата

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Четверг, 18 мая 2017, 02:27

Два российских истребителя СУ-24 16 мая трижды пролетели возле голландского фрегата Evertsen, идущим в Балтийском море.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Отмечается, что пролет не представлял угрозы, однако два истребителя ВВС Швеции были подняты в воздух и сопроводили российские истребители.

Evertsen в настоящее время является частью первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Как говорится в сообщении, ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО ухудшилась в последние годы.

Темы: Росcия НАТО
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