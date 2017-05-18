Суд: Вмешательство в систему при распределении судей по делу Януковича не было

Вмешательство в автоматизированную систему распределения судей по делу Виктора Януковича не было обнаружено.

Об этом в ходе судебного заседания Оболонского райсуда Киева в деле о государственной измене четверг заявил судья Владислав Девятко.

"Поступили результаты проверки государственного предприятия "Информационные судебные системы" о вмешательстве в автоматизированную систему распределения судей. Согласно ответу, вмешательства не было", - отметил он.

По словам судьи, в суд также не поступало заявлений об изменении подсудности.

Роман Кравец, УП