Суд: Вмешательство в систему при распределении судей по делу Януковича не было
Вмешательство в автоматизированную систему распределения судей по делу Виктора Януковича не было обнаружено.
Об этом в ходе судебного заседания Оболонского райсуда Киева в деле о государственной измене четверг заявил судья Владислав Девятко.
"Поступили результаты проверки государственного предприятия "Информационные судебные системы" о вмешательстве в автоматизированную систему распределения судей. Согласно ответу, вмешательства не было", - отметил он.
По словам судьи, в суд также не поступало заявлений об изменении подсудности.
Роман Кравец, УП
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