Рада не смогла принять санкции против Януковича и его окружения

Верховная Рада не проголосовала за проект постановления, которым предлагалось СНБО ввести санкции против Виктора Януковича и его окружения.

Проект постановления №5350 несколько раз вносили на голосование, однако он не набрал соответствующего количества голосов. За принятие этого постановления проголосовали лишь 202 народных депутатов.

"Я не понимаю, как может так быть, когда предлагается украинским парламентом ввести санкции против высшего руководства Януковича, которое уничтожало нас всех, украинских граждан, на Майдане и которое организовало войну против Украины. Коллеги, доработаем - будем давать новые варианты", - сказал после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Этот законопроект касается, в частности, экс-президента Виктора Януковича и ряда бывших украинских чиновников, которые входят в его ближайшее окружение - Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Николая Азарова и тому подобное.

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности (прилагаются)", - говорится в проекте псотановы.

Его авторами выступили нардепы Анна Гопко, Мария Ионова, Егор Соболев и Андрей Павелко.

Так, в список лиц, против которых предлагалось ввести санкции, включены:

Янукович Виктор

Захарченко Виталий

Пшонка Виктор

Присяжнюк Николай

Клюев Андрей

Ратушняк Виктор

Янукович Александр

Пшонка Артем

Клюев Сергей

Азаров Николай

Курченко Сергей

Табачник Дмитрий

Арбузов Сергей

Иванющенко Юрий

Клименко Александр

Ставицкий Эдуард

Якименко Александр

Фирташ Дмитрий

Азаров Алексей

Богатырева Раиса

Зубрицкий Виктор

Как известно, в марте 2017 Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе принял решение продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича так его окружение в год.

украинская правда