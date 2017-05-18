Рада не смогла принять санкции против Януковича и его окружения

3560 просмотров
2
Четверг, 18 мая 2017, 11:45

Верховная Рада не проголосовала за проект постановления, которым предлагалось СНБО ввести санкции против Виктора Януковича и его окружения.

Проект постановления №5350 несколько раз вносили на голосование, однако он не набрал соответствующего количества голосов. За принятие этого постановления проголосовали лишь 202 народных депутатов.

"Я не понимаю, как может так быть, когда предлагается украинским парламентом ввести санкции против высшего руководства Януковича, которое уничтожало нас всех, украинских граждан, на Майдане и которое организовало войну против Украины. Коллеги, доработаем - будем давать новые варианты", - сказал после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Этот законопроект касается, в частности, экс-президента Виктора Януковича и ряда бывших украинских чиновников, которые входят в его ближайшее окружение - Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Николая Азарова и тому подобное.

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности (прилагаются)", - говорится в проекте псотановы.

Его авторами выступили нардепы Анна Гопко, Мария Ионова, Егор Соболев и Андрей Павелко.

Так, в список лиц, против которых предлагалось ввести санкции, включены:

Янукович Виктор
Захарченко Виталий
Пшонка Виктор
Присяжнюк Николай
Клюев Андрей
Ратушняк Виктор
Янукович Александр
Пшонка Артем
Клюев Сергей
Азаров Николай
Курченко Сергей
Табачник Дмитрий
Арбузов Сергей
Иванющенко Юрий
Клименко Александр
Ставицкий Эдуард
Якименко Александр
Фирташ Дмитрий
Азаров Алексей
Богатырева Раиса
Зубрицкий Виктор

Как известно, в марте 2017 Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе принял решение продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича так его окружение в год.

украинская правда

Темы: Верховная Рада Янукович
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рада не рассмотрит законы о религиозных организациях в четверг – Гончаренко 18 мая 2017, 12:01
Под Радой митингуют сторонники УПЦ МП 18 мая 2017, 10:31
Чубаров: Путин продолжает в Крыму репрессии Сталина 18 мая 2017, 10:25
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.92.157.---sensor+218.05.2017 12:29
formalin:

1. Следующая будет хуже - больше ваты пролезет.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.75.41.---formalin18.05.2017 12:20
1. Раду давно пора розганяти. 2.Список мав би бути вдесятеро довший
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Прокуратура просит судить Януковича без допроса
Рада не смогла принять санкции против Януковича и его окружения
Суд решил, что не нужно обращаться к России для видео с Януковичем
Боевик бросил предмет, вероятно дымовую гранату, в патруль ОБСЕ
Все новости
Новая жизнь

Как пара покинула столицу и получает удовольствие от жизни в деревне

Быть мамой – это...

5 комиксов о материнстве