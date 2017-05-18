Reuters: У штаба Трампа было 18 контактов с РФ, общались и с Медведчуком

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Четверг, 18 мая 2017, 14:34

Майкл Флинн и другие советники штаба действующего президента США Дональда Трампа за последние 7 месяцев избирательной кампании имели по меньшей мере 18 контактов с российскими чиновниками и приближенными к Кремлю лицами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Как отмечает агентство, шесть из этих ранее не известных контактов были разговорами между послом России в США Сергеем Кисляком и советниками Трампа, включая Майкла Флинна, экс-советника по нацбезопасности.

При этом контакты активизировались после 8 ноября, когда стороны обсуждали создание тылового канала связи , который мог бы обойти бюрократические процедуры США.

В январе Белый дом сначала отрицал любые контакты с российскими чиновниками в течение кампании, затем сообщил о четырех встречах советников Трампа с Кисляком.

Источники, которые рассказали о контактах, отметили, что они не увидели доказательств какого-либо злого умысла в коммуникации штаба Трампа и российских чиновников.

Белый дом не ответил на запрос агентства о комментарии этих данных. Адвокат Флинна отказался от комментариев. МИД РФ тоже отказалось комментировать контакты.

Сообщается, что 18 звонков и обменов электронными письмами произошли с апреля по ноябрь 2016 года.

Разговоры касались налаживания экономических отношений между РФ и США, что пострадали от санкций, взаимодействия в борьбе с "Исламским государством" и Китая.

Агентство сообщает, что общение происходило между советниками штаба Трампа и приближенными к российскому президенту лицами. Одним из таких был кум Путина, украинский олигарх и политик Виктор Медведчук.

С кем в штабе Трампа контактировал Медведчук доподлинно неизвестно, однако темы разговора включали сотрудничество России и США. Сам Медведчук отрицает любые контакты с кем-нибудь в штабе Трампа. "Я не знаком ни с одним из близких соратников Дональда Трампа, поэтому никоим образом", - отметил он по электронной почте Reuters.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Также недавно СМИ сообщили, что в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении Флинна.

Европейская правда

Темы: Медведчук Трамп
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