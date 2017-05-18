Кабмин восстановил в должности и уволил Старенького

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Четверг, 18 мая 2017, 17:24

Кабинет министров восстановил и уволил с должности председателя Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях от 18 мая, обнародованных на Правительственном портале.

В документе указано, что Старенький восстановлен в должности председателя Государственной пенитенциарной службы во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 26 марта 2015 года, а освобожден – в связи с ликвидацией этой службы.

Бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький в 2015 году добился в суде отмены распоряжения правительства от августа 2014 года об освобождении его от должности.

Однако он отказался восстанавливаться на своей должности. Старенький объяснял, что в суде хотел только доказать незаконность своего увольнения.

Он занимал должность главы пенитенциарной службы с марта по август 2014 года.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров
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