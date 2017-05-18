Кабмин восстановил в должности и уволил Старенького

Кабинет министров восстановил и уволил с должности председателя Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького.



Об этом говорится в соответствующих распоряжениях от 18 мая, обнародованных на Правительственном портале.



В документе указано, что Старенький восстановлен в должности председателя Государственной пенитенциарной службы во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 26 марта 2015 года, а освобожден – в связи с ликвидацией этой службы.



Бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький в 2015 году добился в суде отмены распоряжения правительства от августа 2014 года об освобождении его от должности.



Однако он отказался восстанавливаться на своей должности. Старенький объяснял, что в суде хотел только доказать незаконность своего увольнения.



Он занимал должность главы пенитенциарной службы с марта по август 2014 года.



Украинская правда