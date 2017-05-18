Гройсман: Предлагаю рассмотреть вопрос доверия к правительству на следующей неделе

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Четверг, 18 мая 2017, 23:50

Премьер Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной Рады рассмотреть на следующей пленарной неделе вопрос о доверии или недоверии к его правительству.

Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире телеканала "1+1".

"Я не боюсь отчета ряда в парламенте", - сказал Гройсман на замечания журналистки о том, что он якобы избегает встречи с депутатами из-за страха потерять должность.

"Когда был год, я вышел на трибуну украинского парламента, 14 апреля, отчитался", - отметил премьер и добавил, что то же делают в профильных комитетах его министры.

Кроме того, Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос о доверии к правительству на следующей неделе.

"Я предлагаю на следующей пленарной неделе в любой день внести резолюцию недоверия моему правительству. Я за свою должность не держусь и всегда был в этом вопросе самодостаточным", - заявил премьер.

Он также ответил на обвинения о том, что якобы лоббирует определенных людей на должности. "Я никого не крышую. Я никого не лоббирую назначать, я никого не заставляю писать заявления", - сказал чиновник.

Темы: Гройсман Верховная Рада Кабинет министров
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